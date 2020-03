Ministry of Education advisory coronavirus COVID-19

Wetem current situesen blong sik corona virus (COVID-19) we Wol Helt Orkanisesen (WHO) hemi talemaot se hemi wan sik we hemi stap spred go long fulap kaontri long wol mo hemi afektem bigwan olketa man, woman mo pikinini long ol diffren kaontri ia, Ministri blo Educaiton mo Training (MoET) hemi stat blong karemaot olketa impoten disisen. Hernia hemi blong mekem sua se evri Provinsol Edukesen Ofisa, ol Prinsipol mo ol Skul Komuniti, oli save gud wanem nao olketa skuls oli mas mekem blong mekem sua se ol tija, wokman mo ol pikinini long skul hem oli mas stap safe oltaem blong katem daon janis blo kasem sik ia.

Folem tinktink ia, Ministri hemi stap tekem ol important disisen we bae hemi addressem olketa level blong edukesen ia: kinderkarten (ECCE}, praemeri mo sekonderi. 01 disisen hemi olsem:

N amba 1 :

Ministri hemi stap tekem disisen blong cuttem aot olketa public gathering long eni ofis or skul we hemi stap anda long Ministri blong Edukesen mo Trening. Hem ia hemi inkludim eni miting, conferens or trening we mbae hemi shud tek pies. lnstraksen ia hemi efektif stat tudei 21 March 2020 hemi go. Long sem taem tu, disisen ia hem blong katem daon olketa man o woman we oli stap kam long ol ofis mo skul blong karem ol infomesen. Mi stap askem evriwan blong oli yusum telephone nomo o oli yusum email blong toktok wetem olketa long ol ofis o long ol skul.

Namba 2 :

Ministri hemi tekem decision blo ol schools blo trifala provins blong TAFEA, SHEFA mo SANMA bae hemi close start lo Monday 23 March kasem taem we Ministry hemi talem aot date we bae ol schools i save open bagegen. TAFEA, SHEFA m o SANMA, minist ry hemi prioritaesem from trifala pies we hemi kat akses long olketa man o woman we oli kam long ol narafala kaontri long wol we sik ia hemi stap long hem finis. . Ministry i wandem assurem everiwan -