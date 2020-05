Vanuatu school continuity

Folem Oda namba 77 blong 2020 we Minista blong Klaemet Jenj hem i bin saenem long namba 22 Mei 2020 blong ripatriesen blong ol sitisen mo non-sitisen blong Vanuatu blong oli kam bak long kaontri stat long Wednesdei 27 Mei 2020, mo stetmen blong Honorobol Praem Minista we hemi konfem se Vanuatu hemi wan COVID-19 FRI kaontri , Ministri blong Edukesen mo Trening hemi wandem talemaot long everi prinsipol, tija, staf, skul komunit i, peren mo ol student se bae everi skul raon long kaontri bae oli kontiniu watem nomol operesen blong skul. Hem ia hemi inkludim olgeta skuls long Port Vila.

Watem repatriesen blong ol sitisen mo non-sitisen blong Vanuatu blong oli kam bak long kaontri, Ministri hemi gat bigfala trust long NDMO se bae olgeta famle we oli stap kam bak long kaontri bae oli stap long wan fasiliti we bae hemi gat gudfala sekuriti long hem mo bae oli kamaot nomo long taem we Ministri blong Helt hemi konfem se oli save aot long fasiliti ia. Folem toktok blong Honorable Praem Minista bae yumi everiwan i mas profaedem gudfala sapot long ol pipol blong yumi taem oli kam bak ovasi mo yumi mas akseptem bak olgeta long ol komuniti blong yumi. Ministri hemi wandem talemaot long everi prinsipol, t ija, staf, skul komuniti, peren mo ol studen se bae hemi wok kolosap watem Ministri blong Helt se long taem we Vanuatu hemi gat wan fes konfem kes blong COVID-19 l ong kaontri, bae Ministri hemi kamaot watem wan mo anaonsme n long saed blong kontinuit i blong ol skul raon long kaontri.

Fulap nius hemi kamaot long sosel midia folem situesen we hemi stap be Ministri blong Edukesen mo Trening hemi wandem talemaot se bae ol skul oli kontiniu blong operet olsem nomo. Long Tern 1 long yia ia, olgeta skul oli bin spel folem situesen blong COVID-19. Everi skul oli bin wok had blong divelopem olgeta Hom-Skul Pakej blong ol pikinini mo bae Ministri hem i kontiniu blong sapotem ol skul blong oli kontiniu blong leftemap kwaliti blong ol hom-skul pakej. Ministri hemi andast and se ful ap olget a skuls oli bin gat bigfa la jalenj blong folem ol peren kolosap blong faenem aot sipos pikinini hemi bin Ian gud taem hemi bin stap long haos mo sipos ol peren oli bin givim gudfala sapot hemi go long ol pikinini long taem ia. Ministri hemi wandem talemaot se hemi stap wok watem ol dona patna blong divelopem wan standad hom-skul pakej we everi skul bae oli save yusum long eni taem we kaontri hemi gat wan disasta long hem. Folem ol ekspiriens ia Ministri hemi stap askem yumi everiwan blong sapotem ol pikinini blong kontiniu watem skul blong olgeta long ol had taem ia.

Ministri blong Edukesen mo Trening hemi stap enkarejem tu everi skul blong oli kontiniu blong leftemap gufala fasin blong helt mo haejin long ol skul. Long sem taem tu, Ministri hemi stap wok tugeta watem ol dona patna blong yumi save leftemap olgeta fasiliti blong helt mo haejin long ol skul raon long kaontri.

Vanuatu hemi bin go tru long fulap jalenj long yia ia mo long behaf blong Ministri blong Edukesen mo Trening mi wandem tekem taem ia blong talem bigfala tangio long everi prinsipol, tija , staf, skul kom uniti , peren mo ol studen we oli wok tugeta blong sapotem edukesen blong ol pikinini blong yumi blong oli save kam ol gudfala Iida blong tumoro.

Bae God hem i kontiniu blong blessem mo lukaotem gud yumi everiwan, blong yumi kontiniu blong wok tugeta blong kipim Vanuatu hem i sef mo fri oltaem long COVID-19.

